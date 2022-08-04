В ресторанах Татарстана мясные блюда в среднем подорожали на 10%

Предприятия общественного питания повысили цены на мясные продукты на 10%. Такое решение они объяснили ростом цен на мясо. Об этом сообщила генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

«Рестораторы изучали каждую позицию. Не было такого, чтобы повысили цены на все меню. На основании тщательного анализа по выборочным блюдам повышение было на уровне десяти процентов», – сказала она.

Рост цен произошел на блюда из говядины, уточнила Шарафутдинова. В свою очередь, цены на блюда из птицы рестораторы «практически не трогали».

«Сырье дорожает с февраля. Мы три месяца держали цены в ущерб своей экономике. Но постепенно пересмотрели свое меню: кто-то сформировал новое предложение, кто-то поднял цены, до такого уровня, чтобы не потерять лояльности гостей», – сказала Шарафутдинова.

Она отметила, что российские предприниматели активно ищут локальную продукцию, которая производится внутри страны – в частности, в Татарстане.

Подробнее о том, почему произошло повышение цен на мясо, читайте в материале.