В Марий Эл от Covid-19 вакцинировано 43% населения

На территории Марий Эл работает 111 прививочных пунктов, а общий объем вакцинации от коронавируса в республике составляет 43%. Об этом во время сегодняшней онлайн-встречи Президенту РФ Владимиру Путину доложил глава региона Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба Кремля.

«Главное сейчас видим в вакцинации населения. План нам доведен – 422 тысячи, в республику сейчас поступило 300 тысяч компонентов вакцины. Охват вакцинацией сегодня – 43 процента, организована работа 111 пунктов. Стараемся, чтобы у населения на смену незнанию и страху пришла ответственность. Ставим задачу не допустить вакцинированного неравенства коллективов», – сказал Евстифеев.

Он добавил, что на сегодня в республике ситуация с заболеваемостью Covid-19 находится под контролем. В Марий Эл развернуто достаточное количество коек – более тысячи единиц.

Евстифеев поблагодарил Президента за серьезную финансовую поддержку, оказанную республике в борьбе с пандемией, добавив, что за полтора года в Марий Эл поступило 2,5 млрд рублей федеральных средств.