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Здоровье
20 декабря 2021  13:23

В Республике Татарстан зарегистрировано 99 новых случаев Covid-19

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В Татарстане зарегистрировано 99 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 4 — завозные,  все контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«44 человека госпитализировано, 55 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении ведомства.

В Казани заболели 39 человек, в Набережных Челнах — 18, в Нижнекамском районе — 6, в Альметьевскром, Бавлинском, Сабинском – 3,  в Актанышском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Муслюмовском, Тукаевском, Чистопольском – 2, в Азнакаевском, Аксубаевском, Алексеевском, Апастовском, Атнинском, Буинском, Верхнеуслонском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мензелинском, Нурлатском, Сармановском – 1.

Таким образом, на 20 декабря в Республике Татарстан зарегистрировано 41 667 случаев Covid-19. За весь период выздоровело 34 749 человек, в том числе 72 за минувшие сутки.

Всего получили прививку 2 260 399 человек (прирост 3 002), из них - 1 859 124 вторую дозу.

#коронавирус #статистика
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