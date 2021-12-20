В Республике Татарстан зарегистрировано 99 новых случаев Covid-19

В Татарстане зарегистрировано 99 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 4 — завозные, все контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«44 человека госпитализировано, 55 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении ведомства.

В Казани заболели 39 человек, в Набережных Челнах — 18, в Нижнекамском районе — 6, в Альметьевскром, Бавлинском, Сабинском – 3, в Актанышском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Муслюмовском, Тукаевском, Чистопольском – 2, в Азнакаевском, Аксубаевском, Алексеевском, Апастовском, Атнинском, Буинском, Верхнеуслонском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мензелинском, Нурлатском, Сармановском – 1.

Таким образом, на 20 декабря в Республике Татарстан зарегистрировано 41 667 случаев Covid-19. За весь период выздоровело 34 749 человек, в том числе 72 за минувшие сутки.

Всего получили прививку 2 260 399 человек (прирост 3 002), из них - 1 859 124 вторую дозу.