В Республике Татарстан зарегистрировано 98 новых случаев Covid-19

В Татарстане зарегистрировано 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 1 — завозной, остальные контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«45 человек госпитализировано, 53 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении ведомства.

В Казани зарегистрировано 35 случаев заболевания, в Набережных Челнах — 9, в Нижнекамском районе — 10, в Зеленодольском — 5, в Заинском — 4, в Бугульминском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Сабинском, Чистопольском — 3, в Бавлинском, Балтасинском, Елабужском, Лениногорском — 2, в Азнакаевском, Апастовском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Мамадышском, Мензелинском, Новошешминском, Пестречинском, Сармановском, Тетюшском, Тукаевском — 1.

Таким образом, на 26 декабря в Республике Татарстан зарегистрировано 42 260 случаев Covid-19.

За весь период выздоровело 35 865 человек, в том числе за минувшие сутки – 174 человека.