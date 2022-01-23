В Республике Татарстан заболели коронавирусом еще 213 человек

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 14 — завозные, остальные контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«36 человек госпитализировано, 177 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении ведомства.

Наибольшее число заболевших выявлено в Казани — 98 человек, в Набережных Челнах заболели 23 человека, в Нижнекамском районе — 10 человек, в Тукаевском, Балтасинском — 8, Агрызском — 7, в Елабужском, Заинском, Мензелинском — 6, в Бавлинском, Бугульминском — 5, в Чистопольском, Мамадышском, Зеленодольском — 4. Случаи заболевания Covid-19 выявлены всего в 28 муниципалитетах региона.

Таким образом, на 23 января в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 45 228 случаев Covid-19. За весь период выздоровели 38 247 человек, в том числе 56 за минувшие сутки.