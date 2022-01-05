В Республике Татарстан выявили 92 новых случая коронавируса

В Татарстане зарегистрировано 92 новых случая за минувшие сутки, из них 2 — завозные, остальные контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«29 человек госпитализировано, 63 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

В Казани заболели коронавирусом 58 человек, в Зеленодольском районе выявили 11 человек, в Лаишевском — 8, в Набережных Челнах — 6, по 2 человека заболели в Буинском и Верхнеуслонском районе. Всего инфицированные выявлены в 11 муниципалитетах региона.

Таким образом, на 5 января в Татарстане зарегистрировано 43 170 случаев Covid-19. Умерших 1465, из них подтверждено за сутки — 5 (трое мужчин 1951, 1941, 1940 г.р., две женщины 1962, 1955 г.р.).

За весь период выздоровел 36 641 человек, в том числе 50 за минувшие сутки.