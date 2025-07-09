В Республике Татарстан снова объявили о беспилотной опасности

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В Татарстане с 2:45 действует режим беспилотной опасности. Об этом в своем мобильном приложении сообщило МЧС России.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, режим «Беспилотная опасность» вводили в республике в понедельник. Тогда он продлился чуть более 6 часов – с 4:18 до 10:40. Аэропорты республики все это время работали в штатном режиме.