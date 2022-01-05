В Республике Татарстан на некоторые виды пернатой дичи завершился сезон охоты

Сегодня в Республике Татарстан завершился сезон охоты на боровую дичь без подружейных собак, а также боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

В течение 20 дней после окончания сезона охоты сведения о добыче охотничьих ресурсов необходимо сдать по месту получения разрешения.

Если гражданин несвоевременно сдаст сведения о добытых охотничьих ресурсах, то он лишается права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на 1 год. За это также предусмотрена административная ответственность.