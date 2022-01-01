В Республике Татарстан еще три организации частично погасили задолженность по зарплате

Еще три организации в Татарстане частично погасили задолженность по зарплате, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Минтруда РТ продолжает контролировать соблюдение трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда совместно с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами.

В результате проведенной работы частично погасили задолженность по заработной плате три работодателя Республики Татарстан. Так, ООО «Энергострой-73» г. Казани выплатило 388,9 тыс. руб пяти работникам, ООО «Агрофирма «Теньковская» в Камско-Устьинском районе выплатило 106,7 тыс. руб.одному работнику, ООО «Гарант-Плюс» г. Набережные Челны — 78,4 тыс. руб. одному работнику.