В Татарстане дзюдо занимаются более 7,3 тыс. человек

фото: Федерация дзюдо РТ

На площадке молодежного центра «Волга» прошла итоговая конференция Федерации дзюдо Республики Татарстан под председательством президента организации Павла Николаева.

В работе приняли участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин, а также члены президиума федерации, тренеры по дзюдо спортивных учреждений республики, ведущие спортсмены и ветераны этого вида спорта. Всего – более 120 делегатов.

«На сегодняшний день в Республике Татарстан дзюдо занимаются 7361 человек. В 2024 году спортсмены сборной команды завоевали 82 медали на официальных соревнованиях, из них 27 золотых, 24 серебряных и 31 бронзовая. Билалов Нияз выполнил норматив «Мастер спорта России международного класса». Норматив «Мастер спорта России» по дзюдо выполнили 5 спортсменов и 14 спортсменов стали кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации по дзюдо», – отметил вице-президент федерации Раиль Муратшин.

В ходе конференции также рассказали о работе федерации в части реализации федеральных проектов и республиканских программ и объявили ряд благодарностей самым активным тренерам, судьям, членам президиума и спортсменам.

Завершилось мероприятие церемонией вручения государственных наград и других поощрений спортсменам, судьям, членам президиума, тренерам и ветеранам дзюдо. Кроме этого были определены лучшие тренеры РТ по итогам прошедшего года в номинациях «массовость» и «мастерство».