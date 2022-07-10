В республике стартует открытая полевая олимпиада юных геологов

С 11 по 17 июля в Альметьевском районе РТ пройдет VIII Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана.

Среди участников 286 учащихся из Татарстана, Пермского края, Крыма, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Их ожидают испытания в 12 дисциплинах (по геологическому маршруту, гидрологии, шлиховому опробованию, радиометрии, магнитометрии, основам техники безопасности, организации полевой стоянки и в других).

Организаторами олимпиады выступают Министерство образования и науки РТ, ПАО «Татнефть», Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета.

Официальное открытие назначено на 12 июля.