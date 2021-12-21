В 2022 году в Татарстане появятся четыре новые газонаполнительные автостанции

В 2022 году компания «Газпром газомоторное топливо» планирует строительство еще четырех АГНКС в Республике Татарстан. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Тимур Соин.

«Татарстан проявил самую активную позицию среди регионов, и поэтому мы ведем здесь активную работу по развитию рынка газомоторного топлива. На следующий год мы планируем строительство четырех станций в Татарстане, на что потребуется около 600–800 млн рублей», – объяснил он.

Соин добавил, что в Казани создана достаточно сильная сеть газонаполнительных автостанций. В ближайшем будущем компания планирует ее загружать, поэтому новые станции в Татарстане будут построены не в столице республики.

На сегодняшний день в РТ введены в эксплуатацию 38 газонаполнительных автостанций, которые обеспечивают газовым топливом около 11 тыс. единиц техники. Проектная производительность созданной в республике сети составляет более 300 млн куб. метров в год.

«Это очень экономичное топливо, оно в 2,5 раза дешевле, чем жидкое. Кроме того, если вы заботитесь о том, чтобы ваши и дети, и будущие поколения дышали чистым воздухом, нужно переходить на метан», – сообщил директор средневолжского филиала «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин.

Газизуллин поделился, что переоборудование автомобиля для использования газового топлива является довольно дорогостоящей процедурой, но способно окупиться за срок от трех месяцев до одного года.