В республике начались кастинги на конкурс «Миссис Татарстан-2022»

Общественная организация «Мисс Татарстан» проведет Республиканский конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан-2022».

Задачей конкурса является презентация широкой аудитории красивых и успешных женщин Татарстана, имеющих достижения в разных сферах жизни: семья, дети, профессия, творчество, спорт, бизнес, политика и другое.

Для участия приглашаются семейные женщины от 24 лет.

Конкурс направлен на популяризацию образа современной женщины, успешно совмещающей семью и социальную активность, сочетающую в себе интеллект и внешнюю привлекательность, конкурентоспособность и доброту.

В приоритет конкурса ставятся гармоничность и естественность участниц. Приветствуется здоровый образ жизни, участие в благотворительных и экологических проектах. Конкурс пропагандирует традиционные семейные ценности.

Даты проведения конкурса: