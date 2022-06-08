В республике начались кастинги на конкурс «Миссис Татарстан-2022»
Общественная организация «Мисс Татарстан» проведет Республиканский конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан-2022».
Задачей конкурса является презентация широкой аудитории красивых и успешных женщин Татарстана, имеющих достижения в разных сферах жизни: семья, дети, профессия, творчество, спорт, бизнес, политика и другое.
Для участия приглашаются семейные женщины от 24 лет.
Конкурс направлен на популяризацию образа современной женщины, успешно совмещающей семью и социальную активность, сочетающую в себе интеллект и внешнюю привлекательность, конкурентоспособность и доброту.
В приоритет конкурса ставятся гармоничность и естественность участниц. Приветствуется здоровый образ жизни, участие в благотворительных и экологических проектах. Конкурс пропагандирует традиционные семейные ценности.
Даты проведения конкурса:
- Кастинг – 11 июня 2022 года. (Дирекция «Мисс Татарстан», З. Космодемьянской, 5)
- Финальный этап – с 1 по 7 июля 2022 года.
- Финал конкурса планируется на 8 июля 2022 года.