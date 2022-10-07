В Республике Алтай ни один житель не получил повестку по частичной мобилизации

В Республике Алтай ни один из жителей не получил повестку в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал сенатор от региона Владимир Полетаев.

Он отметил, что обсудил ситуацию с военным комиссаром республики.

«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — отметил политик в своем телеграм-канале.

Он добавил, что со старта частичной мобилизации более 50 жителей региона стали добровольцами, а еще 20 заключили контракты о прохождении военной службы.

Пресс-секретарь главы Алтая Михаил Максимов сообщил РИА Новости, что в регионе не выявлено претензий к работе военкоматов. Информация же о квоте на призыв в рамках частичной мобилизации является закрытой.