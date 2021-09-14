В республиканском турнире по мини-футболу среди мусульман победил Бугульминский район

Команда Бугульминского мухтасибата стала победителем республиканского турнира по мини-футболу среди мусульман на Кубок мечети имени Ризаэтдина Фахретдина. Об этом сообщает пресс-служба Бугульминского района.

Республиканский турнир впервые проводился в Альметьевске, на стадионе «Алнас», и был посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Всего в республиканском турнире приняли участие 16 команд. Состязания объединили представителей Альметьевского, Тюлячинского, Бугульминского, Лениногорского, Заинского, Нижнекамского, Арского, Сабинского, Ютазинского, Черемшанского, Спасского, Бавлинского и Агрызского районов, города Набережные Челны и поселка Камские Поляны, а также соседней Чувашской Республики.

Турнир проводился в соответствии с действующими правилами игры в мини-футбол, 16 команд были разбиты на две подгруппы.

Четыре команды вышли в плей-офф. Первое место заняла команда Бугульмы, серебряными призерами стали камполянцы, замкнули тройку призеров альметьевцы. По информации газеты «Знамя труда», лучшим вратарем признан Рузиль Сабиров из поселка Камские Поляны, лучшим защитником — Данияр Идиятуллин из Бугульминского района, а лучшим игроком — Данияр Раззаков из Сабинского района.

В церемонии награждения принял участие первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов.

Победители и призеры были награждены ценными призами, кубками и медалями.