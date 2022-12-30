В Республиканском ресурсном центре прошло совещание по проведению внешней оценки проектов

В Республиканском ресурсном центре по поддержке социально ориентированных НКО прошла рабочая встреча по повестке проведения внешней оценки проектов, реализованных в 2021 году в рамках грантового конкурса Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Во встрече приняли участие эксперт по организации работы сообщества кураторов Лилия Сафина и осуществляющий оценку итогов реализации 61 проекта-победителя куратор Казанской агломерации Антон Дыганов.

В рамках распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.08.2021 No1457-р Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан провело с 9 августа по 10 сентября 2021 года отбор некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов, и предоставило им в 2021 году грант Кабинета Министров Республики Татарстан на финансовое обеспечение их затрат на реализацию социально значимых проектов.

Это новая работа, которую осуществляет АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных НКО» в тесном сотрудничестве с Фондом президентских грантов. Оценка результатов является завершающим этапом мониторинга реализации проектов, получивших финансовую поддержку в республиканском конкурсе на получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для НКО, участвующих в реализации социально значимых проектов. Она направлена на то, чтобы понять, какой социальный эффект был достигнут по итогам реализации поддержанных проектов и какие инициативы были осуществлены наиболее успешно.

Итогом совместной работы стала разработка процедуры систематизации материалов, а также формирование итоговых сведений по оценке проектов. РРЦ как единый грантооператор на территории Республики Татарстан проводит внешнюю оценку одним из первых среди субъектов РФ. Стоит отметить, что выработка единого подхода позволит наладить эти значимые процессы на старте.