В республиканском наркодиспансере Татарстана расскажут, как подготовить ребенка к школе
В эту субботу, 20 августа, в 18.30 в Республиканском клиническом наркодиспансере пройдет открытая встреча для родителей под названием «Здравствуй, школа!».
Клинический психолог, заведующая психологической лабораторией РКНД Лилия Зайцева расскажет о том, как морально подготовиться к началу учебного года и перестроить режим после длительных каникул. Участники лекции обсудят следующие вопросы:
- возрастные особенности и школа (начальная школа и старшеклассники);
- теория поколений (поколение родителей и поколение детей);
- как после лета безболезненно перейти на учебный режим;
- родители и уроки.
Мероприятие состоится по адресу: Казань, улица Сеченова, 6, корпус Д, третий этаж, мансарда.
Вход свободный. Предварительная регистрация доступна по ссылке.