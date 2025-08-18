news_header_top
Общество 18 августа 2025 14:34

В республиканском наркодиспансере Татарстана расскажут, как подготовить ребенка к школе

В эту субботу, 20 августа, в 18.30 в Республиканском клиническом наркодиспансере пройдет открытая встреча для родителей под названием «Здравствуй, школа!».

Клинический психолог, заведующая психологической лабораторией РКНД Лилия Зайцева расскажет о том, как морально подготовиться к началу учебного года и перестроить режим после длительных каникул. Участники лекции обсудят следующие вопросы:

  • возрастные особенности и школа (начальная школа и старшеклассники);
  • теория поколений (поколение родителей и поколение детей);
  • как после лета безболезненно перейти на учебный режим;
  • родители и уроки.

Мероприятие состоится по адресу: Казань, улица Сеченова, 6, корпус Д, третий этаж, мансарда.

Вход свободный. Предварительная регистрация доступна по ссылке.

#республиканский наркодиспансер #психологи #Начало нового учебного года #Каникулы
