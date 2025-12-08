В Республиканском наркодиспансере расскажут, как родителю наладить отношения с подростком

В среду, 10 декабря, в Республиканском клиническом наркодиспансере пройдет открытая встреча для родителей на тему «Как устроен подросток?».

Заведующая психологической лабораторией наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет:

что проживает ребенок в подростковый кризис;

что есть норма в этот период, а что – тревожный сигнал;

как сохранить связь и контакт с ребенком;

как поддержать себя, как родителя;

как найти баланс в отношениях: как совмещать строгость, правила и давать ли свободу.

Встреча состоится 10 декабря в 18:30 по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус Д, третий этаж (мансарда).

Участие бесплатное. Предварительная регистрация по ссылке.