Общество 8 декабря 2025 18:58

В Республиканском наркодиспансере расскажут, как родителю наладить отношения с подростком

В среду, 10 декабря, в Республиканском клиническом наркодиспансере пройдет открытая встреча для родителей на тему «Как устроен подросток?».

Заведующая психологической лабораторией наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет:

  • что проживает ребенок в подростковый кризис;
  • что есть норма в этот период, а что – тревожный сигнал;
  • как сохранить связь и контакт с ребенком;
  • как поддержать себя, как родителя;
  • как найти баланс в отношениях: как совмещать строгость, правила и давать ли свободу.

Встреча состоится 10 декабря в 18:30 по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус Д, третий этаж (мансарда).

Участие бесплатное. Предварительная регистрация по ссылке.

#наркодиспансер #подросток #родители #Здоровье #медицина
