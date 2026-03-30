В республиканском наркодиспансере расскажут, как гаджеты влияют на развитие подростков
Завтра, 31 марта, в 18:30 в Республиканском клиническом наркологическом диспансере Татарстана пройдет открытая встреча для родителей на тему «Цифровая реальность и подросток».
Заведующая психологической лабораторией наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет:
- почему современные дети взрослеют так рано;
- к чему могут привести запреты;
- как формируется компьютерная зависимость;
- как меняется отношение подростков к учебе;
- как родителям найти подход в новой цифровой реальности;
- что такое «цифровой аутизм» и как он влияет на развитие.
Мероприятие пройдет по адресу улица Сеченова, дом 6, корпус Д, третий этаж (мансарда). Участие бесплатное. Предварительно нужно пройти регистрацию по ссылке.