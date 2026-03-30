Общество 30 марта 2026 10:09

В республиканском наркодиспансере расскажут, как гаджеты влияют на развитие подростков

Завтра, 31 марта, в 18:30 в Республиканском клиническом наркологическом диспансере Татарстана пройдет открытая встреча для родителей на тему «Цифровая реальность и подросток».

Заведующая психологической лабораторией наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет:

  • почему современные дети взрослеют так рано;
  • к чему могут привести запреты;
  • как формируется компьютерная зависимость;
  • как меняется отношение подростков к учебе;
  • как родителям найти подход в новой цифровой реальности;
  • что такое «цифровой аутизм» и как он влияет на развитие.

Мероприятие пройдет по адресу улица Сеченова, дом 6, корпус Д, третий этаж (мансарда). Участие бесплатное. Предварительно нужно пройти регистрацию по ссылке.

