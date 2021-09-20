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Ру Тат
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20 сентября 2021  09:15

В республиканском фотоконкурсе #МойТатарстан 36 жителей республики выиграли iPhone 12

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В республиканском фотоконкурсе #МойТатарстан 36 жителей республики из разных городов и районов выиграли iPhone 12. Всего на конкурс поступило более 154 тысяч фотографий участников.

Ежедневно 17,18,19 сентября каждый житель РТ мог сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото или селфи в свои социальные сети «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #МойТатарстан.

19 сентября в крупнейших сообществах соцсетей Татарстана прошла трансляция онлайн-марафона «Мой Татарстан» — в ходе прямого эфира каждый час определяли обладателя смартфонов.

Также в ходе эфира зрителям показали выступления народных артистов РТ, таких как, Салават Фатхетдинов и Винера Ганеева, финал проекта за выбор главных символов Республики Татарстан, финал проектов «Татарстар. Наследие», шоу «Жырлыйк але, матурым», а также песни молодых популярных исполнителей татарской эстрады.

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