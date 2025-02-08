В республиканском центре «Патриот» желающих начали учить тактической медицине

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Год защитника Отечества в Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» при поддержке Минмолодежи Татарстана начали проводить еженедельные практические занятия по основам безопасности и выживания, посвященные в первую очередь навыкам первой медицинской помощи и тактике малых групп.

Занятия проходят каждое воскресенье с 10 до 14 часов, они ориентированы на возрастной диапазон от 10 до 50 лет, сообщают инициаторы проекта.

«Навыки, которые мы транслируем в наших занятиях, будут полезны каждому человеку. Программа занятий разработана с учетом современных требований к обеспечению безопасности и охватывает широкий спектр практических умений, необходимых в экстремальных ситуациях. В центре внимания – приобретение и отработка навыков оказания первой медицинской помощи и основы тактики малых групп», – прокомментировал эти курсы директор республиканского центра «Патриот» Дмитрий Литвинов.

Занятия проводят опытные инструкторы центра «Авангард», а участниками становятся в среднем по 35–40 человек еженедельно, добавил Литвинов.

Программа занятий включает два модуля. Первый из них – оказание первой медицинской помощи. В частности, участники курсов должны узнать, как правильно организовывать и использовать имеющиеся медицинские ресурсы, понимать этапы оказания помощи пострадавшим.

Кроме того, пришедшие на занятия научатся оказывать самопомощь при получении ранения, освоят на практике методы, способы и средства эвакуации из опасной зоны, алгоритм действий при оказании помощи себе и пострадавшему, смогут проводить быстрый и полный осмотр (речь идет о навыках быстрого и эффективного обследования пострадавшего для определения характера и тяжести травм).

В программу также включено оказание помощи пострадавшему с сильным кровотечением (практическое освоение методов остановки кровотечений из конечностей и сложных анатомических зон), при потере сознания и нарушении проходимости верхних дыхательных путей (отработка навыков постановки воздуховодов и оказания помощи при остановке дыхания) и при проникающих ранениях грудной клетки, отработка навыков наложения и правильного использования жгутов и турникетов, а также их своевременной замены, оказание помощи при ожогах разных степеней тяжести (как термических, так и химических), практика по освоению методов иммобилизации конечностей с использованием как специальных, так и подручных средств.

Второй модуль предусматривает изучение основ тактики и индивидуальной огневой подготовки. Для участников организуют теоретические и практические занятия по навыкам обращения с оружием и действиям в составе малых групп.

Для получения дополнительной информации, расписания занятий, учебных материалов и ответов на вопросы организаторы предлагают присоединиться к группе в мессенджере Telegram: https://t.me/takmedkzn. Там же публикуются дополнительные фото- и видеоматериалы с занятий, можно задать любой интересующий вопрос опытному инструктору.