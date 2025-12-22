news_header_top
Общество 22 декабря 2025 11:52

В Республиканской елке в Казани поучаствуют более 1,5 тыс. артистов

Представление Республиканской елки в Казани будет посвящено фестивалю «Курше». Программа с участием 1,5 тыс. артистов будет показана единожды в «Татнефть Арене» 24 декабря. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Мероприятие подразумевает концертно-развлекательную программу. В ней примут участие более 1,5 тыс. человек, включая профессиональных артистов и детские коллективы. Тема будет связана с тем, что Татарстан – один из активно развивающихся регионов России, добивающийся высоких результатов в разных сферах. Также будем говорить о семейных ценностях. Основной смысл: республика – место силы, твоего развития», – пояснила она.

Зрителями станут дети со всей республики от 10 до 17 лет, достигшие высоких результатов в разных областях.

