В Республиканский центр медпрофилактики назначили нового главного врача

На должность главного врача ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» заслуженный врач Республики Татарстан Ильнур Шарафутдинов, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Нового главврача коллективу центра представили заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов и начальник отдела кадров Минздрава РТ Лилия Аберхаева.

Ильнур Шарафутдинов выпускник КГМИ и Камской государственной инженерно-экономической академии. Награжден почетными грамотами министерств здравоохранения РТ и РФ. До назначения занимал пост главврача ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр».

