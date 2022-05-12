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Здоровье
12 мая 2022  12:37
Полина Шевчук

В Республиканский центр медпрофилактики назначили нового главного врача

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На должность главного врача ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» заслуженный врач Республики Татарстан Ильнур Шарафутдинов, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Нового главврача коллективу центра представили заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов и начальник отдела кадров Минздрава РТ Лилия  Аберхаева.

Ильнур Шарафутдинов выпускник КГМИ и Камской государственной инженерно-экономической академии. Награжден почетными грамотами министерств здравоохранения РТ и РФ. До назначения занимал пост главврача ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр».
 

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