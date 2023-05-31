Исполком Казани предложил упростить требования к ремонту домов – памятников архитектуры

В Казани остро стоит вопрос финансирования капремонта многоквартирных домов, которые входят в список объектов культурного наследия (ОКН). Взносов граждан на обновление таких домов не хватает, а требования к работам установлены очень строгие, заявил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на заседании в Госсовете РТ.

«Здесь свои сложности — необходимо наличие лицензии и историко-архитектурной экспертизы. 149 таких домов в Казани имеем, 76 из них уже отремонтировали, 73 осталось сделать. Стоимость выполнения данных работ зачастую превышает стоимость работы, которые заложены в программе капитального ремонта», – сказал Гиниятуллин.

Согласно федеральному законодательству, расходы на ремонтно-реставрационные работы домов-объектов ОКН должны покрываться за счет средств публично-правовых образований. При этом должен учитываться статус таких домов как памятников истории.

Законодательно закрепить особый порядок финансирования таких домов предложил член комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Дмитрий Анисимов. По его мнению, привлекать для работ на таких объектах нужно совокупные средства из федерального, регионального и местного бюджетов.

Помимо вопросов финансирования, Гиниятуллин остановился на вопросе требований к ремонту домов – объектов ОКН. Он призвал упростить предусмотренные на сегодня нормы. В том числе – проектирование реставрационных работ и процедуру историко-культурной экспертизы. В данном случае речь идет об отдельных объектах общего имущества, которые не относятся к предмету охраны.