«В рекордных цифрах»: в Татарстане дорожные работы выполнены на 194 млрд рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году общий объем финансирования дорожных работ составил почти 194 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Дорожные работы выполнены в рекордных цифрах. Всё это благодаря политике Правительства России и Президента Татарстана [Рустама Минниханова]», — сказал глава Миндортранса.

Ханифов отметил, что работы на федеральных дорогах оцениваются в 126,5 млрд рублей. На региональную программу дорожных работ выделено 67,5 млрд рублей, добавил он.