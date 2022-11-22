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Транспорт
22 ноября 2022  10:28
Надежда Гордеева

«В рекордных цифрах»: в Татарстане дорожные работы выполнены на 194 млрд рублей

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Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году общий объем финансирования дорожных работ составил почти 194 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ. 

«Дорожные работы выполнены в рекордных цифрах. Всё это благодаря политике Правительства России и Президента Татарстана [Рустама Минниханова]», — сказал глава Миндортранса.

Ханифов отметил, что работы на федеральных дорогах оцениваются в 126,5 млрд рублей. На региональную программу дорожных работ выделено 67,5 млрд рублей, добавил он.

#ремонт дорог
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