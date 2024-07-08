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Происшествия 8 июля 2024 17:52

В реке Зеленодольского района утонула 59-летняя жительница Казани

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Сегодня в реке Сумка в поселке Васильево утонула 59-летняя жительница Казани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района РТ.

По словам знакомого погибшей, они отдыхали втроем. Женщина решила искупаться в необорудованном для этого месте, несмотря на то, что неподалеку был установлен запрещающий аншлаг. Очевидцы вытащили тело на берег.

Причина смерти пока не установлена, но следователи уже начали проверку по факту случившегося.

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