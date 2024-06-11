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Происшествия 11 июня 2024 19:52

В реке Зеленодольского района РТ утонул 14-летний подросток

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Сегодня вечером в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района РТ утонул подросток. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Выяснилось, что трое друзей пошли купаться к реке Хрустальный. Со слов одного из ребят, мальчик прыгнул в воду, захлебнулся и не вынырнул. Тело погибшего извлек из воды местный житель, находившийся на месте.

Известно, что данное место не предназначено для купания населения, запрещающие аншлаги были установлены.

Фото: © Администрация Зеленодольского района

#утонул подросток
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