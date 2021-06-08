В реке Зай в РТ спасатели нашли тело рыбака, который утонул, запутавшись в леске

Инцидент произошел в Нижнекамском районе республики на реке Зай, как сообщил ИА «Татар-информ» собственный корреспондент Валентин Кулагин.

Автор фото: Валентин Кулагин

Утонувший был жителем Бугульмы, который приехал в этот район на рыбалку. Очевидец рассказал, как увидел в один момент мужчину в реке. Он подбежал к захлебавшемуся водой бугульминцу и схватил его за руку, но, когда сил уже не хватало, отпустил его. В итоге мужчину унесло течением.

Автор фото: Валентин Кулагин

Прибывшие вскоре спасатели ЗПСО №6 выяснили, что рыбак упал в реку, запутавшись в леске, по которой и удалось потом найти тело 48-летнего мужчины.