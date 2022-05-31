В реке в Тетюшском районе РТ нашли тело женщины, которую искали двое суток

Двое суток сотрудники ЗПСО №1 искали у реки Кильма Тетюшского района республики 48-летнюю женщину, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Накануне спасатели осмотрели 1400 метров береговой линии, а также исследовали дно реки методом траления, обследовали местность возле дома пропавшей и дно в месте предполагаемого падения женщины в воду.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

После разбора бобровой плотины в 30 метрах вниз по течению от моста было обнаружено тело пропавшей.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Погибшую доставили на берег, где передали полицейским.