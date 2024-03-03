В реке Уфа нашли тело молодого рыбака из Татарстана

Сегодня ночью в реке Уфа вблизи села Красный ключ в Нуримановском районе Республики Башкортостан нашли тело рыбака из РТ. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по республике.

Предварительно, мужчина занимался подводной охотой на открытой воде. Очевидцы, которые также рыбачили рядом, извлекли мужчину, но признаков жизни он уже не подавал. Судя по всему, 38-летний мужчина заплыл под лед и не смог вернуться обратно.

Спасатели оказали помощь в транспортировке мужчины. К сожалению, медиками констатирована его смерть.