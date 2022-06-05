В реке Прость в Чистопольском районе Татарстана утонул молодой мужчина

В половине восьмого вечера поступило сообщение о том, что в реке Прость неподалеку от села Змеево Чистопольского района утонул молодой человек.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место трагедии выехали водолазы ЗПСО №3. В половине одиннадцатого ночи тело 24-летнего мужчины они обнаружили в двадцати метрах от берега на трехметровой глубине. Погибшего передали полицейским.

Не исключено, что из-за перепада температур воздуха и воды у мужчины случились судороги.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили, что когда человек начинает тонуть, он не может позвать на помощь – горло сковывает спазм и все силы уходят на борьбу за жизнь. Кроме того, купание в непрогретой воде опасно не только судорогами. Когда, нагревшись на солнце, человек резко погружается в ледяную воду, может произойти остановка сердца или сухое утопление – когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания.