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В реке Кама в Алексеевском районе утонул 18-летний парень
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В Алексеевском районе на реке Кама погиб человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место водолазы ЗПСО №3 обнаружили тело 18-летнего юноши в 100 метрах от берега на глубине 5 метров.
По предварительной версии, причиной несчастного случая могли стать судороги из-за разницы температур воздуха и воды или же у пловца не хватило сил доплыть до берега.
Тело погибшегно передали полицейским. Купался парень в месте, которое не оборудовано для плавания.
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