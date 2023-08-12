В реке Кама в Алексеевском районе утонул 18-летний парень

В Алексеевском районе на реке Кама погиб человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место водолазы ЗПСО №3 обнаружили тело 18-летнего юноши в 100 метрах от берега на глубине 5 метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной несчастного случая могли стать судороги из-за разницы температур воздуха и воды или же у пловца не хватило сил доплыть до берега.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Тело погибшегно передали полицейским. Купался парень в месте, которое не оборудовано для плавания.