В реке Ик в Татарстане нашли тело третьего пропавшего рыбака

Накануне вечером волонтеры обнаружили в реке Ик тело третьего пропавшего рыбака в 500 метрах от берега на глубине полтора метра. Об этом ИА «Татар-информ» сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что в Тукаевском районе республики перевернулась лодка с рыбаками. Двоих из пропавших мужчин нашли погибшими в реке Ик. Предварительно, все трое рыбаков были без спасательных жилетов.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что на беспалубных маломерных судах все должны быть в спасательных жилетах.