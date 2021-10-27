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Ру Тат
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27 октября 2021  13:44
Павел Климчак

В реке Ик в Татарстане нашли тело третьего пропавшего рыбака

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Накануне вечером волонтеры обнаружили в реке Ик тело третьего пропавшего рыбака в 500 метрах от берега на глубине полтора метра. Об этом ИА «Татар-информ» сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что в Тукаевском районе республики перевернулась лодка с рыбаками. Двоих из пропавших мужчин нашли погибшими в реке Ик. Предварительно, все трое рыбаков были без спасательных жилетов.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что на беспалубных маломерных судах все должны быть в спасательных жилетах.

#тукаевский район #пропавшие рыбаки
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