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Происшествия 6 июля 2023 12:37

В реке Буралы в Татарстане всплыло тело утонувшего мужчины

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Сегодня утром в Азнакаевском районе было обнаружено всплывшее тело мужчины на плотине реке Буралы рядом с одноименным селом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшая на место группа азнакаевского гарнизона извлекла тело 69-летнего мужчины из воды. Оно находилось в четырех метрах от берега.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Место, где нашли мужчину, для купания не предназначено, аншлаг о запрете купания установлен.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина происшествия – несоблюдение правилб езопасности на водных объектах.

#азнакаевский район #утонул мужчина
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