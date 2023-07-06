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В реке Буралы в Татарстане всплыло тело утонувшего мужчины
Сегодня утром в Азнакаевском районе было обнаружено всплывшее тело мужчины на плотине реке Буралы рядом с одноименным селом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшая на место группа азнакаевского гарнизона извлекла тело 69-летнего мужчины из воды. Оно находилось в четырех метрах от берега.
Место, где нашли мужчину, для купания не предназначено, аншлаг о запрете купания установлен.
Предварительная причина происшествия – несоблюдение правилб езопасности на водных объектах.
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