В рейтинге социально-экономического развития по РТ Казань заняла третье место

Минэкономики Татарстана составило новый рейтинг социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана за период с января по октябрь. Казань в нем заняла третьеместо, уступив первое Альметьевскому и Лаишевскому районам.

В десятку лидеров также вошли Тукаевский, Нижнекамский и Новошешминский районы, Набережные Челны, Верхнеуслонский, Пестречинский и Елабужский районы. Замыкает рейтинг Дрожжановский район.

Традиционно рейтинг составляется по показателям роста валовой продукции сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), доходов на душу населения и снижения уровня безработицы. В сводной таблице насчитывается 45 позиций, по числу муниципальных районов, а также Казани и Набережных Челнов.

О результатах прошлого рейтинга можно прочитать в материале «Татар-информа».