В рейтинг самых эффективных банков ИД «Коммерсантъ» вошел только один банк из Татарстана

Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал рейтинг самых эффективных банков России. В топ-30 вошел только один банк из Татарстана – Банк Зенит, который занял 23-ю позицию. Ключевой акционер Банка – компания «Татнефть». Примечательно, что Зенит обошел в рейтинге Райффайзенбанк, входящий в топ-10 по размерам активов.

Как пишет «Коммерсантъ», при составлении списка учитывались показатели 100 крупнейших кредитных организаций по объему активов на 1 июля 2021 года и осуществлялись расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА».

Эффективность оценивалась в процентах по отношению прибыли за первое полугодие 2021 года к среднему объему активов в текущем году. Напомним, что по итогам 1-го полугодия 2021 года чистая прибыль Банка Зенит по РСБУ составила 2,5 млрд рублей. Активы — 207 млрд рублей. Капитал банка с начала года вырос на 2,7 % — до 36,5 млрд рублей.

По оценке экспертов издания «Коммерсантъ», российские банки продолжают стремительно наращивать прибыль и кредитование. Темпы роста вернулись к доковидным значениям. Есть ожидание рекордной прибыли к концу года.