В рейтинг лучших вузов России вошли 12 учебных заведений Татарстана

Среди вузов Татарстана в рейтинг лучших российских вузов в 2022 году по версии hh.ru вошли 12 учебных заведений Татарстана. Самую высокую строчку занял Казанский федеральный университет – он оказался на шестом месте. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы.

В рейтинг вошли Казанский национальный исследовательский технологический университет, КНИТУ-КАИ, КГЭУ, университет управления «ТИСБИ», Казанский государственный аграрный университет, Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, Казанский государственный институт культуры, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Альметьевский государственный нефтяной институт, Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана.

Рейтинг включает в себя пять параметров: популярность вуза в регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников, стаж – среднее число месяцев опыта работы, указанных в резюме у выпускника вуза и показатели трудоустроенности. Рейтинг охватывает весь спектр высшего образования в России. В нем представлены свыше 300 учебных заведений страны.