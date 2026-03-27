В регионы России привлекли 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций

С начала 2021 года в регионы России удалось привлечь около 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций благодаря механизмам инфраструктурных бюджетных, специальных казначейских и казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Он отметил, что проекты, реализуемые с использованием таких инструментов, способствуют развитию территорий, экономическому росту и притоку частного капитала. По его словам, в результате в стране построено 42,6 млн кв. м жилья, создано 203 тыс. рабочих мест, завершено более 1000 объектов и мероприятий. В их числе – 576,7 км дорог и более 2,1 тыс. км коммунальных сетей.

Купызин добавил, что фонд продолжает отслеживать реализацию проектов, финансируемых за счет казначейских инфраструктурных кредитов, которые начали применять в 2025 году. На сегодняшний день регионам одобрено почти 400 млрд рублей на модернизацию ЖКХ, развитие Дальнего Востока и Арктики, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин, в свою очередь, подчеркнул важность такой поддержки для регионов в текущих экономических условиях. Он отметил, что инфраструктурные кредиты предоставляются на льготных условиях – под 3% годовых сроком на 15 лет.

По его словам, это позволяет реализовывать проекты с мультипликативным эффектом для экономики и развития территорий без существенной нагрузки на региональные бюджеты. Он также добавил, что такие проекты направлены на повышение качества жизни и формирование долгосрочных возможностей для развития.