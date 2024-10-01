В регионах задержали 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию

В России задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, которые по указанию Киева склоняли детей и подростков к насилию против представителей власти, сверстников и учителей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Задержанные являются сторонниками деятельности украинских террористических организаций, запрещенных в России, и подстрекали детей и молодежь к совершению актов насилия», – отметили в ведомстве.

ФСБ добавила, что задержания стали результатом оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных совместно с МВД и Следственным комитетом. В ходе операции были проверены 252 участника экстремистских интернет-сообществ, включая 156 несовершеннолетних.

В результате обысков изъяты огнестрельное и холодное оружие, патроны, а также компоненты для создания самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также символика и агитационные материалы террористов. Также оперативники обнаружили переписки в мессенджере «Discord» с украинскими кураторами, содержащие указания по диверсионно-террористической деятельности и планам вооруженных нападений.