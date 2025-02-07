В регионах России задержали четверых женщин-агентов украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, которые были агентами украинских спецслужб. Они были завербованы для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК.

Как сообщает ТАСС, задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения. От женщин были получены признательные показания.

Во время обысков по местам их проживания изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами.

Молодые женщины не были непосредственно связаны между собой, лишь двое задержанных женщин в Ростове-на-Дону оказались бывшими одноклассницами. По совокупности преступлений им может грозить до 30 лет лишения свободы.