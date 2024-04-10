В регионах России построят более 59 тыс. гостиничных номеров

В России будут построены более 59 тыс. гостиничных номеров по программе льготного кредитования. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сказал на совещании по реализации проектов туринфраструктуры с использованием данного механизма.

«Президент Владимир Путин поддержал расширение программы льготного кредитования по строительству туристической инфраструктуры», — рассказал вице-премьер.

Всего на сегодняшний день отобраны 189 проектов из 55 российских регионов общей стоимостью порядка 900 млрд рублей — отбор завершился в конце марта. По словам Чернышенко, были поддержаны практически все заявки, соответствующие условиям программы. Их реализация поможет создать гостиницы с совокупным номерным фондом более 59 тыс.

Чернышенко поручил создать все условия для четвертой волны отбора, которая в том числе будет способствовать развитию инфраструктуры в рамках проекта «Пять морей».

Программа льготного кредитования входит в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный Президентом Владимиром Путиным в 2019 году.