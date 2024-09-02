В регионах России массово перенастраивают дорожные камеры

В регионах России с 1 сентября в связи с новыми требованиями к фотовидеофиксации нарушений ПДД стали массово отключать действующие дорожные камеры, пишет Коммерсантъ.

В новые требования входит перечень мест и условий размещения комплексов, а также правила их обозначения на дорогах. До этого в сфере действовали рекомендации и необязательные стандарты, а от водителей поступали жалобы на то, что камеры устанавливают не ради безопасности, а для пополнения бюджета штрафами.

Так, в Татарстане планируют скорректировать работу 95 камер (11% от общего числа), которые не соответствуют новым требованиям, а в Московской области — 87 (4%). Сейчас камеры демонтируют для установки в других местах. В Свердловской области хотят скорректировать работу 28 камер, в Башкортостане — 31 камеры, в Омской области — 23 камер (10%), в Иркутской области — 53 камер (25%), пишет издание.

Отмечается, что стоимость переподключения одной камеры под ключ может доходить до 500 тысяч рублей.