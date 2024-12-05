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В регионах по нацпроекту протянули более 220 км линий электроосвещения
В 2024 году в регионах России планируют обустроить 300 км линий электроосвещения, 223 из них уже проведены. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минтранса.
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в стране благоустраиваются региональные и местные трассы. Это позволяет повысить безопасность и комфорт дорожного движения.
Как отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт, за время действия нацпроекта будет обустроено порядка 3,3 тысячи километров линий электроосвещения. При ремонте в том числе учитываются пожелания местных жителей — как водителей, так и пешеходов.
«В приоритете всегда были участки у детских образовательных и досуговых учреждений, дороги, проходящие транзитом через небольшие населенные пункты, аварийно-опасные участки», — заявил глава ведомства.
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