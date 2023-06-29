В рефрижераторе с бананами в Петербурге нашли 50 килограммов кокаина

В порту Санкт-Петербурга нашли партию кокаина, спрятанную в грузе бананов, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, около 50 килограммов кокаина были обнаружены таможенниками в порту в одном из десяти рефрижераторов, которые прибыли на таможенный пост.