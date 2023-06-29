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В рефрижераторе с бананами в Петербурге нашли 50 килограммов кокаина
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В порту Санкт-Петербурга нашли партию кокаина, спрятанную в грузе бананов, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, около 50 килограммов кокаина были обнаружены таможенниками в порту в одном из десяти рефрижераторов, которые прибыли на таможенный пост.
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