В реестре ОКН изменят название казанского завода Петцольда

Завод Петцольда летом 2025 года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ наименование казанского завода Петцольда будет изменено на более корректное «Пивоваренный завод Александровых («Восточная Бавария» Петцольда – в 1867–1897 гг.)». Соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

«Эксперт считает обоснованным для идентификации объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Комплекс пивоваренного завода Петцольда», зарегистрированного в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, изменив его наименование на «Пивоваренный завод Александровых («Восточная Бавария» Петцольда – в 1867–1897 гг.)», – сказано в документе.

Дело в том, что Оскар Петцольд в 1897 году продал предприятие купцу Ивану Александрову. Сохранившийся комплекс пивоваренного завода включает как здания, построенные в 1860-е годы семьей Петцольдов, так и здания, возведенные в 1907-1908 годах торговым домом «Наследники коммерции советника И. В. Александрова». Кроме того, часть старых корпусов тогда была модернизирована.

Кроме того, будет изменена дата строительства памятника – с 1905 года на 1867 год. «В учетной карточке от декабря 1986 года датировка памятника – 1905 год. Вероятно, указанная дата была взята из оценочного табеля от 22.08.1905 года», – отмечается в тексте экспертизы.

При этом достоверно известно, что первые заводские корпуса были построены в 1860-е годы, что подтверждается оценочными табелями. Сложившийся ансамбль был достроен к 1908 году по проектам 1907 года. Комплекс был принят 24 сентября 1908-го Строительным отделением Казанского губернского правления.

Казанский краевед Марк Шишкин ранее с иронией комментировал в своем Telegram-канале распространение не вполне верного наименования памятника: «То, как упорно завод Александровых на озере Кабан называют «Петцольдом», живо напоминает сюжеты советской сатиры о пристрастии ко всему звучащему и выглядящему как иностранное».