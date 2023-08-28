В реестре Банка России появилась новая система переводов за рубеж Kwikpay

Фото: Банк России

Банк России зарегистрировал новую международную платежную систему Kwikpay. Это следует из реестра Центробанка.

Оператором Kwikpay является ООО «Трубная СИВ». По информации системы «Спарк-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2019 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.

Основным видом деятельности фирмы названа «разработка компьютерного программного обеспечения». Генеральный директор компании — Юрий Миндрин, а ее учредитель — Ирина Хелльмих.

Согласно данным, размещенным на сайте платежной системы, она позволяет проводить трансграничные переводы в 38 государств. Среди них есть страны как Европейского Союза (в том числе Германия, Испания, Италия, Польша, Франция), так и СНГ, а также некоторые другие государства (Вьетнам, Израиль, Филиппины).

Утверждается, что с помощью Kwikpay можно переводить деньги на банковские карты по всему миру «без комиccии и по выгодному курсу». Система доступна в магазинах приложений AppStore и GooglePlay.

Ранее в этом году, в апреле, регулятор зарегистрировал новую платежную систему Dengi.ru. Она тоже также занимается переводами за границу, в качестве оператора выступает казанский банк для бизнеса «Банк 131».

Кроме того, в марте оператором включенной осенью 2022-го в реестр системы трансграничных переводов «Астрасенд» стал банк «Соколовский» вместо небанковской кредитной организации «Инкахран».