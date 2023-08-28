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В реестре Банка России появилась новая система переводов за рубеж Kwikpay
Банк России зарегистрировал новую международную платежную систему Kwikpay. Это следует из реестра Центробанка.
Оператором Kwikpay является ООО «Трубная СИВ». По информации системы «Спарк-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2019 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.
Основным видом деятельности фирмы названа «разработка компьютерного программного обеспечения». Генеральный директор компании — Юрий Миндрин, а ее учредитель — Ирина Хелльмих.
Согласно данным, размещенным на сайте платежной системы, она позволяет проводить трансграничные переводы в 38 государств. Среди них есть страны как Европейского Союза (в том числе Германия, Испания, Италия, Польша, Франция), так и СНГ, а также некоторые другие государства (Вьетнам, Израиль, Филиппины).
Утверждается, что с помощью Kwikpay можно переводить деньги на банковские карты по всему миру «без комиccии и по выгодному курсу». Система доступна в магазинах приложений AppStore и GooglePlay.
Ранее в этом году, в апреле, регулятор зарегистрировал новую платежную систему Dengi.ru. Она тоже также занимается переводами за границу, в качестве оператора выступает казанский банк для бизнеса «Банк 131».
Кроме того, в марте оператором включенной осенью 2022-го в реестр системы трансграничных переводов «Астрасенд» стал банк «Соколовский» вместо небанковской кредитной организации «Инкахран».
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