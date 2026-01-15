В реестрах бизнеса появятся отчетные коды ОКВЭД с долями деятельности

Федеральная налоговая служба в установленном порядке ведет Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Эти реестры в числе прочего содержат сведения о кодах ОКВЭД юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в официальном сообществе УФНС России по Татарстану.

Федеральным законом от 28 декабря 2024 года № 529-ФЗ введен новый порядок внесения и отображения информации о кодах ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Ранее в реестрах указывались коды, которые хозяйствующие субъекты самостоятельно заявляли при государственной регистрации.

Теперь в ЕГРЮЛ и ЕГРИП предусмотрены два типа кодов ОКВЭД: заявительные, которые бизнес по-прежнему определяет самостоятельно при регистрации, и отчетные. Последние рассчитываются Росстатом на основании статистических данных с указанием процентных долей по видам экономической деятельности.

Начиная с 2026 года Росстат будет ежегодно передавать такие сведения в Федеральную налоговую службу не позднее 10 апреля.

Любое заинтересованное лицо может получить в электронном виде выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, содержащие информацию о кодах ОКВЭД без указания их процентных долей. Эти данные доступны на сайте ФНС России в сервисах «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» и «Прозрачный бизнес». При этом сведения о процентных долях видов экономической деятельности в открытом доступе размещаться не будут.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с указанием кодов ОКВЭД и их процентных долей только в отношении самих себя. Для этого предусмотрен сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».