В реестр внесены сведения о границах 1164 населенных пунктов Татарстана

В Татарстане продолжается работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости данных о границах населенных пунктов и территориальных зон. Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о границах 1164 из 3119 населенных пунктов Татарстана, входящих в состав 324 муниципальных образований. «В работе у различных исполнителей находятся генеральные планы 251 поселения, выполнение которых обеспечит постановку на кадастровый учет границ 873 населенных пунктов», — уточнил докладчик.

При этом с учетом норм действующего законодательства для постановки на кадастровый учет границ оставшихся 1082 населенных пунктов следует либо разработать генеральные планы еще 338 муниципалитетов, либо установить границы путем разработки схем территориального планирования районов, пояснил Аглиуллин.

Вместе с тем, по словам министра, разработка и согласование генеральных планов поселений не всегда оправдана для поселений, не имеющих в настоящее время планов своего развития.

ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» проанализировало имеющиеся данные и выявило сельские поселения, границы населенных пунктов которых могут быть установлены через внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов с приложением текстового и графического описания границ.

Эта информация направлена во все муниципальные образования, где необходимо устанавливать границы населенных пунктов. Уже 31 район запланировал установление границ населенных пунктов через внесение изменений в схему территориального планирования.

«Применение данного механизма установления границ позволит не только существенно ускорить этот процесс, но и поставить на кадастровый учет значительно больше границ населенных пунктов за счет сокращения расходов на эти цели», — заключил глава Минземимущества РТ.