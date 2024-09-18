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В реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию добавили одну организацию
Реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования для создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию дополнен еще одной организацией – АО «Тимер Банк». Порядок включения в реестр установлен Банком России, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Напомним, эксперимент по партнерскому финансированию проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех пилотных регионов: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чеченской Республики и Республики Дагестан. Он поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Всего на сегодняшней день в Реестре Банка России состоят 23 организации, 17 из которых осуществляют свою деятельность на территории Республики Татарстан и предоставляют исламские финансовые продукты. Это ПАО Сбербанк, АО «ТБанк», ПАО «АК БАРС» БАНК, ПО «Амаль», Общество с ограниченной ответственностью «Иджара-Лизинг», НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ», Гарантийный фонд Республики Татарстан, АО «РЛК Республики Татарстан» и другие организации.
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