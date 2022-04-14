В речном порту Казани поймали браконьера с уловом
На акваториях рек Свияга, Волга и Кама сотрудники Казанского ЛУ МВД России на транспорте проводят регулярные рейды на браконьеров.
Так в речном порту Казани был задержан 51-летний местный житель, который осуществлял незаконный вылов рыбы.
У браконьера изъяли 36 экземпляров рыб – язь, щука, плотва и лещ, – а также рыболовная сеть. Общий ущерб составил около 13 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Теперь браконьеру может грозить до двух лет лишения свободы.