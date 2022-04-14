В речном порту Казани поймали браконьера с уловом

пресс-служба Казанского ЛУ МВД России

На акваториях рек Свияга, Волга и Кама сотрудники Казанского ЛУ МВД России на транспорте проводят регулярные рейды на браконьеров.

Так в речном порту Казани был задержан 51-летний местный житель, который осуществлял незаконный вылов рыбы.

У браконьера изъяли 36 экземпляров рыб – язь, щука, плотва и лещ, – а также рыболовная сеть. Общий ущерб составил около 13 тыс. рублей.

Фото: © пресс-служба Казанского ЛУ МВД России

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Теперь браконьеру может грозить до двух лет лишения свободы.

